شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يقرر صرف دفعة مبدئية لعلاج مؤمن زكريا والان مع تفاصيل الخبر
وكان الأهلى قد أرسل خطابًا لوزارة الشباب والرياضة لاستيفاء الإجراءات اللازمة لدعم ومساندة مؤمن زكريا، خاصة أن اللاعب غير مقيد في قائمة الفريق هذا الموسم، مما يستلزم استئذان الجهة الإدارية لإتمام إجراءات صرف المساهات المالية اللازمة لعلاجه، حتى جاءت موافقة الجهة الإدارية على صرف 600 ألف جنيه دفعة مبدئية في علاج اللاعب، ليؤكد الأهلي أنه لم ولن يتخلى عن أبنائه، وسوف يستمر في دعم مؤمن زكريا حتى يتجاوز هذه الأزمة.
وكان الأهلي قد تقدم بطلب إلى وزارة الشباب والرياضة لتخصيص مبلغ مالي من خزينة النادي لمؤمن زكريا، خاصة أن اللاعب تم رفعه من قائمة الفريق للموسم الجاري.
الجدير بالذكر أن رفع اسم مؤمن زكريا من قائمة الأهلي يجبر إدارة النادي على عدم إمكانية منح اللاعب لمبلغ مالي بشكل مباشر، إلا بعد الرجوع للجهه الإدارية وأخذ موافقتها.
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