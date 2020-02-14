اخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 13/2/2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 13 /2/2020 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتى جاء فى مقدمتها أعلان السويسرى رينيه فاير، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، قائمة ألفريق التى ستدخل معسكرًا مغلقًا الليلة، استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي غداً في بطولة الدوري أعلن السويسرى رينيه فاير، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، قائمة ألفريق التى ستدخل معسكرًا مغلقًا الليلة، استعدادًا لمواجهة المصري منتخب الصالات فى صدارة أفريقيا بتصنيف ألفيفا بعد التأهل للمونديال تصدر منتخب مصر لكرة القدم داخل الصالات، منتخبات القارة السمراء، فى التصنيف الذى صدر عن الاتحاد الدولى لكرة القدم "ألفيفا". أعلن السويسرى رينيه فايلر المدير ألفنى للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، قائمة ألفريق التى ستدخل معسكرًا مغلقًا الليلة، استعدادًا لمواجهة المصرى غداً أعلن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، تشكيل لجنة لإدارة الاتحاد المصرى للكرة الطائرة حتى نهاية دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020. Advertisements شهد مقر النادى الأهلى بالجزيرة إقبالًا كثيفًا من الراغبين فى الحصول على العضوية العامة التى تشمل كل ألفروع أو عضوية فرعى الشيخ زايد والتجمع الخامس. يقود الجزائرى مصطفى الخروبى تدريبات فريق وادى دجلة اليوم، الخميس، بشكل مؤقت، لحين تعاقد مجلس الإدارة مع مدير فنى جديد لخلافة اليونانى تاكيس جونيس. الخطيب يعتذر عن عدم حضور السوبر المصرى فى الإمارات اعتذر محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى عن السفر للإمارات لحضور مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك يوم 20 فبراير الجارى بأبوظبى فى بطولة السوبر المصرى. أكد ألفرنسى باتريس كارتيرون المدير ألفنى لفريق الكرة الأول بالنادى احترامه لفريق الترجى التونسى قبل مواجهتهما غدا فى السوبر الإفريقي. عقدت لجنة مسابقات القسم الثانى اجتماع لمناقشة ما اسفرت عنه مباريات الجولة الرابعة عشر للدورى وجاءت القرارات كالتإلى : بناءًا على تعليمات الجهات الأمنية ، قرر مسئولو نادى الإسماعيلى تحديد ثلاثة منافذ بمقر النادى من أجل طرح تذاكر مباراة ألفريق مع الرجاء البيضأوى المغربى.

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