7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 13 /2/2020 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتى جاء فى مقدمتها ، تحدث الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن مواجهة فريقه غداً أمام الترجي التونسي في السوبر الافريقي . أكد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالنادى احترامه لفريق الترجى التونسى قبل مواجهتهما غدا فى السوبر الإفريقي. منتخب الصالات فى صدارة أفريقيا بتصنيف الفيفا بعد التأهل للمونديال تصدر منتخب مصر لكرة القدم داخل الصالات، منتخبات القارة السمراء، فى التصنيف الذى صدر عن الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا". أعلن السويسرى رينيه فايلر المدير ألفنى للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، قائمة ألفريق التى ستدخل معسكرًا مغلقًا الليلة، استعدادًا لمواجهة المصرى غداً Advertisements أعلن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، تشكيل لجنة لإدارة الاتحاد المصرى للكرة الطائرة حتى نهاية دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020. شهد مقر النادى الأهلى بالجزيرة إقبالًا كثيفًا من الراغبين فى الحصول على العضوية العامة التى تشمل كل ألفروع أو عضوية فرعى الشيخ زايد والتجمع الخامس. الخطيب يعتذر عن عدم حضور السوبر المصرى فى الإمارات اعتذر محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى عن السفر للإمارات لحضور مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك يوم 20 فبراير الجارى بأبوظبى فى بطولة السوبر المصرى. عقدت لجنة مسابقات القسم الثانى اجتماع لمناقشة ما اسفرت عنه مباريات الجولة الرابعة عشر للدورى.

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