شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الزمالك يتوج بـ3 بطولات سوبر قبل مواجهة الترجى التونسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب جماهير الزمالك، مباراة فريقها أمام الترجى التونسى، والتى ستقام فى السادسة من مساء الجمعة، على ملعب نادى الغرافة القطرى، فى بطولة السوبر الإفريقى، حيث يشارك الأبيض فى المباراة بصفته حاملاً للقب الكونفدرالية فى النسخة الماضية، فيما توج الفريق التونسى بلقب دورى أبطال إفريقيا فى العام الماضى.

يسعى الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، للتتويج بلقب السوبر الإفريقى، لمواصلة انتصاراته فى المحافل الإفريقية بعدما عاد لمنصات التتويج الإفريقى من جديد، ولكن هذه المرة يسعى لتحقيق السوبر الإفريقى على حساب الترجى التونسى وحصد اللقب للمرة الرابعة فى تاريخه بعد غياب دام لـ 17 عاما، ويستعرض ”الخليج 365” مشوار أبناء ميت عقبة فى السوبر الإفريقى قبل المواجهة المرتقبة..

- الزمالك يفتتح أولى بطولاته فى السوبر على حساب الأهلى

توج الزمالك بأولى بطولاته فى السوبر الإفريقى على حساب الأهلى، وتحديدًا فى النسخة الثانية من البطولة الإفريقية والتى أقيمت عام 1994، حيث أقيمت المباراة بين الأبيض باعتباره فائزًا ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الدورى عام 1993، والأحمر بصفته فائزًا ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس عن العام نفسه، وهى النسخة الأولى التى ضمت فريقين من نفس البلد للمرة الأولى.

فاز الزمالك بالكأس بعد أن تفوق على الأهلى بهدف دون رد، أحرزه أيمن منصور فى الدقيقة الـ 86 من زمن المباراة، التى اقيمت على ملعب البنك الوطنى الأول، بمدينة جوهانسبرج فى جنوب إفريقيا.

- الزمالك بطلاً للسوبر الإفريقى للمرة الثانية على حساب المقاولون

جاء تتويج الزمالك للمرة الثانية ببطولة السوبر الإفريقى على حساب نادى المقاولون العرب، وتحديدًا عام 1997، حيث شارك الأبيض فى المباراة بصفته بطلاً لبطولة دورى أبطال إفريقيا فيما شارك الذئاب بصفته حاملاً للقب كأس الكؤوس الإفريقية، وأقيمت المباراة على ستاد القاهرة الدولى.

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انتهت نتيجة الوقت الأصلى من المباراة بالتعادل السلبى بين الزمالك والمقاولون العرب، ليحتكم الفريقين إلى ركلات الجزاء الترجيحية التى حسمها الأبيض لصالحه بنتيجة 4 / 2 ويتوج باللقب للمرة الثانية فى تاريخه.

- الزمالك وصيفًا للمرة الأولى أمام هارتس الغانى

شارك الزمالك للمرة الثالثة فى تاريخه ببطولة السوبر الإفريقى عام 2001، ولكن هذه المرة لم ينجح فى التتويج باللقب، حيث تلقى هزيمة من هارتس الغانى بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب بابا يارا.

- الزمالك بطلاً للسوبر الإفريقى للمرة الثالثة على حساب الوداد

أما أخر ألقاب الزمالك فى بطولة السوبر الإفريقى فكانت عام 2003 على حساب الوداد البيضاوى المغربى، حيث شارك الأبيض فى البطولة بصفته حاملاً للقب بطولة دورى أبطال إفريقيا عام 2002، فيما شارك الفريق المغربى بصفته بطلاً لكأس الكؤوس الإفريقية عن العام ذاته.

نجح الزمالك فى تحقيق الفوز على الوداد بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد القاهرة، ليتوج الفارس الأبيض باللقب للمرة الثالثة والأخيرة فى تاريخه.