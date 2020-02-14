شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي عبد الغني لـ"سوبر كورة" : الخطيب خذل جيله في الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يري مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الحالي، خذل جيله داخل القلعة الحمراء.

وأجري سوبر كورة حوار مثير مع مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الأسبق، تحدث خلاله عن كافة الملفات الشائكة المتواجدة على الساحة الرياضية في الفترة الأخيرة، ولم يخلو الحوار من السخونة المعروفة لعضو مجلس الجبلاية السابق.

وقال عبد الغني لـ"سوبر كورة"، أنه كان دائم المحاولة لمساعدة كل زملائه من أبناء جيله في الملعب وأثناء تواجده فى منصب رسمي داخل اتحاد الكرة وكان صاحب قرار حرص على تواجد أكثر من زميل له في الملاعب للعمل فى المنتخبات، وعلى رأسهم مصطفى يونس وإسماعيل يوسف.

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للإطلاع على تصريحات مجدي عبد الغني كاملة، من هنا.. للإطلاع على تصريحات مجدي عبد الغني كاملة، من هنا..

وعلى سياق آخر، كانت محكمة جنح الدقي، قد قررت قبول معارضة مجدى عبد الغنى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، على حكم حبسه سنة وتغريمه 100 ألف جنيه، شكلًا وفى الموضوع تأييد الحكم المعارض فيه وحبسه.

كان مجدى عبد الغنى اتهم بالامتناع عن تسليم حصة ميراث أقاربه، وكان عدد من أقارب مجدى عبد الغنى من مستحقي الميراث أقاموا دعوى اختصوه فيها هو وآخرين، واتهموه بالامتناع عن تسليم حصة الميراث الخاصة بهم فى محطة بنزين بالوراق.

وعلق عبد الغني على حكم حبسه قائلاً: "وعن حكم حبسه قال،: "أنا أحترم القضاء 100 %، للأسف بعد ما قدمنا المستندات والأوراق التى تفيد بأننى غير مسئول عن التركة أصلا.. والمطلوب حاليا هو الريع .. والريع ليس له علاقة بالميراث، القاضى الذى أصدر الحكم الغيابى لم يغير رأيه وترك الموضوع للاستئناف".