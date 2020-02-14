شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يهدد بالانسحاب من مباراة الأهلى لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر
أكد هاشم في تصريحات لبرنامج زملكاوى الذى يقدمه الإعلامى خالد الغندور على قناة الزمالك أن إدارة ناديه أرسلت خطابا إلى اتحاد الكرة طالبت فيه بضرورة الالتزام بالعدد المحدد من الجبلاية لحضور مباراة الأهلى والمصرى وهو 15 فردا.
أوضح هاشم أن نادى المصرى البورسعيد كبيرا وله كيان عظيم ولن يصمت على حقوقه حال التعدى عليها مشيرا إلى انه يفاجئ في أكثر من مرة بوجود عدد من الجماهير أكثر من المسموح بها ويقال عنهم انهم إعلاميين ولكن في الحقيقة هم مشجعين.
وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تأخير انطلاق المباراة لتقام فى الساعة الثامنة والربع مساء بدلا من الساعة السابعة والنصف لتعارض موعدها السابق مع مباراة السوبر الأفريقى بين الترجى التونسي والزمالك فى نفس اليوم وذلك حرصا على إتاحة الفرصة للجماهير لمشاهدة المباراتين.
أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، قائمة الفريق التي ستدخل معسكرًا مغلقًا الليلة، استعدادًا لمواجهة المصري غدًا بالإسكندرية، ضمن منافسات بطولة الدوري، وجاء أبرز ما فيه استبعاد الحارس المخضرم شريف إكرامى.
وضمت القائمة كلا من:محمود متولي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومروان محسن، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وعلي لطفي، وحسين الشحات، وأليو ديانج، ومحمد الشناوي، وعمرو السولية، وأليو بادجي، ومحمد مجدي «أفشة»، وعلي معلول، وأحمد الشيخ، وأحمد فتحي، ومحمود عبدالمنعم «كهربا»، وجونيور أجايي، وجيرالدو، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير.
ويستعد الأهلى لمواجهة المصرى غدا، الجمعة، فى المواجهة المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل على ملعب المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الدورى الممتاز، التى تعد مباراة مهمة نظرًا لقوة مواجهات الفريقين من ناحية ولرغبة الفريق الأحمر فى استمرار سلسة الفوز المتتالى ببطولة الدورى العام.
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