شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يهدد بالانسحاب من مباراة الأهلى لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طارق هاشم عضو مجلس إدارة نادى المصرى البورسعيدى إن فريقه قد لا يلعب مباراة الأهلى المقرر لها غدا الجمعة على ستاد المكس بالإسكندرية ضمن مؤجلات الجولة السادسة من الدورى المصرى، حال زيادة عدد جماهير القلعة الحمراء عن العدد المحدد من اتحاد الكرة.

أكد هاشم في تصريحات لبرنامج زملكاوى الذى يقدمه الإعلامى خالد الغندور على قناة الزمالك أن إدارة ناديه أرسلت خطابا إلى اتحاد الكرة طالبت فيه بضرورة الالتزام بالعدد المحدد من الجبلاية لحضور مباراة الأهلى والمصرى وهو 15 فردا.

أوضح هاشم أن نادى المصرى البورسعيد كبيرا وله كيان عظيم ولن يصمت على حقوقه حال التعدى عليها مشيرا إلى انه يفاجئ في أكثر من مرة بوجود عدد من الجماهير أكثر من المسموح بها ويقال عنهم انهم إعلاميين ولكن في الحقيقة هم مشجعين.

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وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تأخير انطلاق المباراة لتقام فى الساعة الثامنة والربع مساء بدلا من الساعة السابعة والنصف لتعارض موعدها السابق مع مباراة السوبر الأفريقى بين الترجى التونسي والزمالك فى نفس اليوم وذلك حرصا على إتاحة الفرصة للجماهير لمشاهدة المباراتين.