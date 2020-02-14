شكرا لقرائتكم خبر عن ميت عقبة و البنك الأهلي يصلان لنهائى كأس الصالات والان مع تفاصيل الخبر
وكان البنك الاهلي قد تغلب علي الصيد بثمانية أهداف في الدور قبل النهائي والذي أقيم اليوم وأحرز الاهداف محمد سمكه هدفين ومحمود دهب هدفين وأحمد ابو سريع هدفين وعلي رشيده هدف وإيهاب عاطف هدف ،و أدار المباراة تحكيميا سامح حسين ورضا النعناعي ومحمد حسين وسهام فؤاد.
وفاز ميت عقبه علي وراق الحضر بثلاثية مقابل هدفين في مباراة جاءت قوية بين الفريقين وتقدم علاء الدين حسن بالهدف الاول لوراق الحضر في الشوط الأول وجاء الشوط الثاني مشتعلا في الدقائق الأخيرة وسجل محمد حامد هدفين لفريق ميت عقبه الاول و الثاني واحرز عبد الباسط محمد في إحراز هدف التعادل لوراقة الحضر ونجح محمد خالد لاعب ميت عقبه من تسجيل هدف الفوز لفريقه في الثواني الأخيرة قبل نهاية اللقاء ،وإدار اللقاء طاقم تحكيم مكون من محمد ابو خاطر وعمرو عبد الفتاح ومحمد زكي وحنان حسن القاضي.
وحرصت الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف العام علي كرة الصالات كما حضر المباراة أعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر نادر رشاد المدرب العام وأيمن راغب مدرب حراس المرمي .
وقالت سحر عبد الحق أن مستوي مباريات كاس مصر هذا الموسم جاءت مرتفع بعد عودة البطولة للحياة مجددا بعد توقف المسابقة لخمس سنوات ماضية وأنها شهدت اهتمام كبير من جانب جميع الفرق المشاركة.
واثنت عبد الحق علي التزام اللاعبين والروح الرياضية بين اللاعبين وقالت إن المباراة النهائية ستكون قوية بين البنك الاهلي وميت عقبة .
كما أشاد محمد فرج رئيس لجنة حكام كرة الصالات بمستوي التحكيم في الدوري و الكأس وقال إن اتحاد الكرة متمثلا في سحر عبد الحق شهد اهتمام بحكام الصالات بإقامة معسكرات تدريبية لرفع المستوي وهو ما انعكس علي مباريات الموسم الحالي .
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