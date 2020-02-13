محمد صلاح يواصل حصد الجوائز في ليفربول

الخميس 13 فبراير 2020

أعلن الموقع الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي، حصول نجمه المصري محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في "الريدز" خلال شهر يناير الماضي، بعدما تفوق على زميليه جوردان هندرسون وأليسون بيكر.



وأعرب صلاح عن سعادته بجائزة أفضل لاعب في الفريق، خلال شهر يناير مشيرا إلى أن هدفه في مانشستر يونايتد "هو الأفضل له خلال الشهر".

وحقق صلاح الجائزة للمرة الثانية هذا الموسم، ليصبح اللاعب الوحيد في ليفربول الذي يحققها مرتين.

Advertisements

وقال صلاح في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول: "شكرًا لكم، أنا سعيد بالفوز بهذه الجائزة، لكن كما قلت من قبل، فإن الشيء المهم هو الفوز بالمباريات، وأعتقد أننا حققنا نتائج جيدة هذا الشهر، لذلك نأمل أن نستمر في تحقيق ذلك".

وبسؤاله هل هدفه أمام اليونايتد، هو الأفضل له هذا الشهر، أجاب: "نعم، أعتقد ذلك، لقد سجلت هدفًا ضد مانشستر يونايتد بعد عامين، وكانت تلك هي اللحظة المفضلة لدي".

ويستأنف ليفربول طريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز، برحلة إلى نورويتش سيتي، يوم السبت المقبل.

وأتم صلاح: "أعتقد أننا حصلنا على استراحة جيدة، والجميع في حالة نشاط ومتحمسون للعودة مرة أخرى، لذلك نأمل أن نكون مستعدين للمباراة".