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جدول مباريات دور الـ١٦من دوري أبطال أوروبا 

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أحمد مجدي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات دور الـ١٦من   والان مع التفاصيل

الخميس 13 فبراير 2020

تنطلق الثلاثاء القادم الموافق الثامن عشر من الشهر الجاري مبارايات دور الـ١٦ من دوري أبطال أوروبا لموسم ٢٠١٩-٢٠٢٠، وتشهد هذه الجولة مواجهات في غاية السخونة. 

ويعد الإنجليزي حامل اللقب في الموسم الأخير لهذه البطولة، ويشارك في هذا الدور بجانب العديد من الفرق القوية التي تنافس علي هذا اللقب.

‎جدول مبارايات دور الـ١٦ من دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

 بوروسيا دورتموند الألماني X باريس سان جيرمان الفرنسي، يوم الثلاثاء الموافق 18 فبراير، الساعة 11 مساءً بتوقيت مكة المكرمة على قناة Bein Sport hd 2

 اتليتكو مدريد الإسباني X ليفربول الإنجليزي   الثلاثاء الموافق 18 فبراير، الساعة 11 مساءً بتوقيت مكة المكرمة على قناة Bein Sport hd 1

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 توتنهام الإنجليزي X لايبزيج الألماني  الأربعاء الموافق 19 فبراير ، الساعة 11 مساءً بتوقيت مكة المكرمة على قناة Bein Sport hd 1

  أتالانتا الإيطالي X فالنسيا الإسباني   الأربعاء الموافق 19 فبراير، الساعة 11 مساءً بتوقيت مكة المكرمة على قناة Bein Sport hd 2

  الإنجليزي Xبايرن ميونخ الألماني   الثلاثاء الموافق 25 فبراير ، الساعة 11 مساءً بتوقيت مكة المكرمة على قناة Bein Sport hd 1

  نابولي الإيطالي X الإسباني    الثلاثاء الموافق 25 فبراير، الساعة 11 مساءً بتوقيت مكة المكرمة على قناة Bein Sport hd 2

  X مانشستر سيتي    الأربعاء الموافق 26 فبراير الساعة 11 مساءً بتوقيت مكة المكرمة على قناة Bein Sport hd 1

  ليون الفرنسي X يوفنتوس الإيطالي   الأربعاء الموافق 26  فبراير الساعة 11 بتوقيت مكة المكرمة على قناة Bein Sport hd 2

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