محمد البريك يحافظ علي صدارة الزعيم بعد التغلب علي الفيحاء

الخميس 13 فبراير 2020

إنتهت منذ قليل مباراة الهلال والفيحاء والتي حقق فيها الزعيم الفوز علي مضيفه الفيحاء، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن منافسات الدوري السعودي.



وعلي الرغم من أنتهاء الشوط الأول من المباراة بتعادل سلبي، إلا أن نجم الفريق محمد البريك أحزر هدف المباراة الواحيد لصالح فريقه الهلال في الدقيقة ٦٩.

وبذلك الفوز فإن الهلال السعودي مازال يحافظ علي صدارته في جدول ترتيب الدوري، برصيد 41 نقطة، بينما بعد هذه الهزيمة أصبح نادي الفيحاء في المركز الـ11 برصيد 21 نقطة.