انت الان تتابع بعد اتهامها له بالاغتصاب.. ناجيلا تجهز قضية دعارة لنيمار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

عارضة الأزياء البرازيلية ناجيلا تريندادى تجهز الآن لمعركة قضائية من النجم نيمار دا سيلفا لكن خارج نطاق القضاء البرازيلي

مجددا تلاحق عارضة الأزياء البرازيلية ناجيلا تريندادي نيمار دا سليفا قضائيا. فبعدما اتهمته العام الماضي باغتصابها، يعد محامي ناجيلا الآن قضية أخرى ضده تتعلق بالدعارة، وسيتوجه بالتهم إلى قضاء خارج البرازيل.

في العام الماضي اتهمت عارضة الأزياء البرازيلية ناجيلا تريندادي نجم منتخب بلادها وباريس سان جيرمان الفرنسي نيمار دا سيلفا بالاغتصاب، وتم حفظ القضية.

والآن عادت عارضة الأزياء من جديد وتستعد لتوجيه اتهام جديد للمهاجم البرازيلي مفاده أنه "يرعى دائرة تقوم بجلب نساء من البرازيل إلى فرنسا لكي يتم استغلالهن (جنسيا)"، بحسب ما نقل هذا الأسبوع موقع "تايمز 24".

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وسيقوم كومسى دوس سانتوس، محامي ناجيلا، بجمع معلومات بهذا الشأن من أجل تقديم الاتهامات للسلطات القضائية في فرنسا، بحسب ما نقل موقع "تايمز 24" عن قناة "SBT". كما تحدثت مواقع التواصل الاجتماعي أيضا عن الموضوع.

والفكرة هنا هي مواصلة ملاحقة نيمار جزائيا خارج النظام القضائي في البرازيل، بعدما حفظت المحاكم البرازيلية القضية السابقة بسبب نقص في الأدلة.

وقد جرت تحقيقات أيضا ضد نيمار بسبب نشره على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومحادثات شخصية وسرية، دارت بينه وبين ناجيلا، لكن يمكن أيضا أن تكون هناك مطالبة بتبرأة اللاعب، باعتباره فعل ذلك ليبرأ نفسه من تهمة الاغتصاب.