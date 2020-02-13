الوحدة يهدد بوداعية مبكرة لجروس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سليمان الجابري - الدمام
فيما ينشغل الأهلاويون بترتيب بيتهم من الداخل مع قدوم الإدارة الجديدة، تحدد المواجهة المرتقبة بين الوحدة والفريق الأخضر الليلة، ضمن الجولة الـ18 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، القرار النهائي في ملف المدرب السويسري كريستيان جروس. وتأتي المباراة في ظروف ملتهبة للفريقين، حيث يأمل المضيف، وهو يلعب على أرضه وبين جماهيره في ملعب مدينة الملك عبدالعزيز بالشرائع، في أن يحقق فوزا ثمينا يدفع به للمنافسة على المركز الثالث، حيث يملك 30 نقطة تضعه في المرتبة الرابعة.
في المقابل يدرك الجهاز الفني للأهلي خطورة موقفه في حال خسارة مواجهة اليوم، حيث يأتي الفريق في المركز الثالث برصيد 33 نقطة، ويأمل أن يزحف بقوة لمزاحمة الهلال والنصر في الصدارة.
استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع
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