أشهر فارسات العالم يعلن مشاركتهن في كأس السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

يخوض الخيالة الأبرز عالميا سباقات كأس السعودية في أشواط «تحدي الخيالة» برعاية شركة الاتصالات السعودية، ضمن البطولة التي تنطلق يومي 28 و 29 فبراير الحالي، على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالرياض، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز .

ويسعى الخيالة للفوز بجوائز مالية قيمتها 1.6 مليون دولار أمريكي، بواقع 400 ألف دولار لكل شوط من الأشواط الأربعة، يتقاسمها كل من مالك الجواد، والمدرب، والخيال.

ويحصل الخيال الذي يحصد أكبر عدد من النقاط في أشواط التحدي الأربعة على جائزة نقدية قيمتها 30 ألف دولار، إضافة إلى ما نسبته 15% من قيمة الجائزة لكل شوط، حيث يشارك في هذه الأشواط خيالة دوليون من الجنسين قادمون من 10 دول مختلفة حول العالم.

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ومن المقرر أن ينطلق الشوط الأول من سباقات تحدي الخيالة عند الساعة الـ 03:20 ظهرا، فيما ينطلق الشوط الأخير عند الساعة 07:00 مساء، وستفتح بوابات الدخول بداية من الساعة 12 ظهرا.

وعلى مستوى الفارسات تشارك الفارسة الأشهر في نيوزيلندا ليزا علبرس الفائزة بأكثر من 1500 سباق، ونيكولا كوري الحاصلة على صدارة بطولة المملكة المتحدة، ومواطنتها صوفي دويل الفائزة بسباقات في الفئة الأولى بالولايات المتحدة الأمريكية، كما تشارك اليابانية ناناكو فوجيتا التي تحمل رقما قياسيا في الفوز بأكبر عدد بطولات لفئة السيدات بواقع 130 فوزا، بالإضافة إلى أفضل متسابقة فرنسية ميكايل ميشيل، والكندية إيما جاين ويلسون التي تأتي ضمن قائمة أفضل 6 متسابقين على مستوى كندا، وأخيرا السويسرية سيبيل فوجت التي حازت على أكثر من 96 فوزا في سباقات الخيل في ألمانيا.

ومن الميدان السعودي يشارك الخيال عادل الفريدي من المملكة، والبنمي روبيرتو راموس كأفضل خيال محلي، إلى جانب الفائزين بالمراكز الأولى في فئات متعددة، وبطولات عالمية، وهم: الفرنسي أوليفييه بيسليير، والبريطاني ريان مور، والياباني يوتاكا تيك، والأمريكي مايك سميث، والإيطالي فرانكي ديتوري.

وسيحصل الفارس الذي حصد أكبر عدد من النقاط بعد انتهاء السباقات الأربعة على كأس البطولة في الحفل الختامي.