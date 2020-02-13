أخضر الأثقال وصيف التضامن الإسلامي في أوزبكستان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض
توج المنتخب السعودي الأول لرفع الأثقال بالمركز الثاني في بطولة التضامن الدولية إحدى بطولات الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي والتأهيلية لأولمبياد طوكيو 2020م، والتي أقيمت بالعاصمة الأوزبكية طشقند.
وحل أخضر الأثقال وصيفا للبطولة بعد المنتخب المستضيف أوزبكستان وسط مشاركة أكثر من 116 رباعا ورباعة يمثلون 59 دولة، وذلك بعد أن انتزع الرباعون السعوديون 14 ميدالية متنوعة كان نصيب الأخضر من الذهب 4 ميداليات، ومثلها فضية، و6 برونزيات.
وافتتح الرباع منصور آل سليم ميداليات الأخضر بتتويجه بـ3 ميداليات ذهبية بمنافسات وزن 55كجم، وسراج آل سليم بذهبية النتر بوزن 61كجم، فيما نال محمود آل احميد فضية الخطف وبرونزيتي النتر والمجموع بمنافسات وزن 73كجم، واختتم الرباعان رضا الرشيد وعبد الله الشمراني الحصيلة بعد أن خطف الرشيد 3 ميداليات فضية، وانتزع الشمراني 3ميداليات بمنافسات وزن +109كجم.
وبارك رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال محمد الحربي للقيادة الرشيدة والقيادة الرياضية متمثلة برئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على إنجاز المنتخب السعودي الأول في بطولة التضامن الدولية، مشيدا بالدعم الكبير الذي تلقاه رياضة رفع الأثقال التي تزيد من حرص القائمين عليها على استمرار حصد الإنجازات باسم الوطن الغالي في جميع المحافل ورفع العلم السعودي.
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