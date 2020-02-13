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28 سعوديا وسعودية يدخلون عالم الجولف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أطلقت شركة جولف السعودية التابعة للاتحاد السعودي للجولف مبادرتها الجديدة الهادفة إلى تعليم مهارات اللعبة للجنسين في مختلف الأعمار، متضمنة برنامج «بداية جديدة في الجولف»، والذي يمنح المشاركين فرصة الحصول على شهادة تعلم أساسيات اللعبة، إذ تتضمن فصوله جميع مبادئ اللعبة وتدريبات تطوير المهارات.

واكتسب البرنامج المعروف عالميا بـ» SNAG» شهرته من قدرته على تطوير مهارات ممارسة اللعبة سواء في الملاعب المفتوحة أو حتى مساحات الممارسة المغلقة، ما يمنح الجميع أيا كانت الأجواء فرص تعلم وتعليم وممارسة اللعبة.

وانطلقت فعاليات البرنامج في الرياض هذا الأسبوع بتدريبات شهادة المستويين الأول والثاني بمشاركة 28 مبتدئا، حيث شهدت التجربة الأولى تجاوز جميع المشاركين لمراحل البرنامج وحصولهم على شهادة المستويين، بينما شهد ختام البرنامج تقديم المدربين المعتمدين حصصا تدريبية خاصة لطلاب مدارس دار البراءة في الرياض، بحضور الأمير خالد بن سعود الفيصل، ومستشار رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للجولف ياسر بن عثمان الرميان.