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التعاون يبحث عن التعويض أمام العدالة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

يستضيف العدالة ضيفه التعاون على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء عند الـ3:30 من مساء اليوم، في الجولة الـ18 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.

يسعى المستضيف إلى تحسين مركزه في الدوري، حيث يحتل المركز الـ15 بـ12 نقطة، فيما يأمل التعاون الخروج بنتيجة إيجابية ومواصلة تقدمه في سلم ترتيب الدوري والوصول إلى النقطة الـ30 حيث يملك من النقاط 27 في المركز الـ5.

وكان التعاون كسب مباراة الذهاب في الدول الأول بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويسعى لتعويض خسارته في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف أمام الاتحاد، بينما تعادل العدالة مع ضمك بهدف لكل منهما.