هدف العبيد مرشح لجائزة الأفضل آسيويا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - الرياض
رشح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم هدف عبدالرحمن العبيد لاعب فريق النصر السعودي في مرمى السد لجائزة هدف الأسبوع في دوري أبطال آسيا، وفق ما أعلنه الاتحاد في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي على الانترنت «تويتر».
وضمت قائمة الأهداف المرشحة، هدفي كييرو أوجاوا وكيوجو فوروهاشي، لاعبي فيسيل كوبي الياباني خلال مباراته أمام جوهر دارالتعظيم الماليزي التي انتهت 5 / 1، وهدف مشاريبوف لاعب باختاكور الأوزبكي في شباك أهلي دبي الإماراتي في المباراة التي انتهت 2 / 1 للفريق الأوزبكي. وتعادل النصر مع السد 2/2 في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
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