شكرا لقرائتكم خبر

شخصية البطل سلاح النصر لإسقاط الشباب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبدالعزيز الأسمري - الرياض

سيكون ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض مسرحا لقمة الجولة الـ18 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عندما يستقبل الشباب ضيفه النصر في «ديربي التصاريح» اليوم.

يدخل الشباب اللقاء بعد خسارته من الفيصلي في الجولة الماضية، والتي جمدت رصيده النقطي عند 25 نقطة في المركز الثامن، ويطمح في انتصار معنوي يعيد الفريق لسكة الانتصارات، خاصة أمام النصر لاعتبارات عدة تعني الشبابيين كثيرا.

أما الضيف النصراوي فيدخل اللقاء بعد أن أعاد شيئا من شخصية البطل في لقائه بالسد في بطولة دوري أبطال آسيا، حيث ينوي وقف مسلسل إهدار النقاط بعد أن تعثر أمام الفتح بالتعادل في الجولة الماضية، حيث يمتلك النصر 35 نقطة ويطارد المتصدر الهلال.