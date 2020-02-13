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10 لاعبين بالاتحاد يعودون بعد رحيل كات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عمر أمانات - جدة

عادت الفرصة من جديد لـ10لاعبين في الفريق الأول الكروي بنادي الاتحاد لإثبات إمكاناتهم الفنية والبدنية من جديد بعد إقالة المدير الفني الهولندي هينك تين كات.

وبات لزاما على اللاعبين العشرة تقديم أفضل ما لديهم للمشاركة فيما تبقى من لقاءات الفريق في استحقاقات الموسم الرياضي الحالي، لرفع أسهمهم المالية في سوق الانتقالات الصيفية ولدى الجماهير.

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واللاعبون هم عبدالرحمن الغامدي وراكان النجار وفواز القرني وعبدالله العمار وعمار الدحيم وعبدالمحسن فلاتة وطارق عبدالله وأحمد عماد ومحمد الثاني ويونس عبدالواحد.

من جهة أخرى تدخل المعد البدني الفرنسي بوجمعة محمدي لإعداد وتجهيز المحترف التونسي أنيس البدري خلال الأيام المقبلة وإعادته سريعا للتدريبات الجماعية خلال الأسبوع المقبل، نظرا لحاجة الفريق الماسة لخدماته. وعلى صعيد متصل انتقل لاعب نادي الاتحاد السابق إيميليانو فيتشيو إلى نادي بوليفار البوليفي بعد أن غادر الاتحاد أواخر نوفمبر 2019 بسبب خلافه مع إدارة النادي في جوانب مالية تخصه من جهة وتطال أسرته واحتياجاتها من جهة أخرى.

ميدانيا يواصل الفريق الكروي تدريباته الإعدادية لمواجهة أولمبيك أسفي المغربي في إياب دور الثمانية من كأس محمد السادس للأبطال، حيث سيغيب عن اللقاء قائد الفريق كريم الأحمدي.

ويعد هذا اللقاء منعطفا مصيريا للفريق وإدارة النادي، كونه في آخر البطولات التي ينافس عليها الفريق، مما دعا إدارة أنمار الحائلي إلى تكليف الهولندي بيتر هامبرج، مساعد المقال تين كات، بهذه المهمة الصعبة.