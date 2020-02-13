فو الأهلى والزمالك والطلائع فى دورى محترفى اليد

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جدة - عمرو شويل أقيمت على مدار اليوم الخميس ، مواجهات قوية في إطار الجولة الثانية بالمرحلة النهائية من دورى محترفى كرة اليد للرجال، للموسم المحلى 2019 / 2020 ، وشهدت هذه الجولة فوز كلا من ، الأهلى على سموحة 35 /20 طلائع الجيش على سبورتنج 26 /24 و الزمالك على هليوبوليس 31/29 و الأوليمبى على البنك الأهلى 19 /18 .

و شهدت الجولة الماضية التي أقيمت الجمعة الماضية فوز الأهلى على الأوليمبى بنتيجة 29 / 26 ، فيما فاز الزمالك على سموحة 32 / 22 .

أما الجولة الثالثة ستقام الخميس 20 فبراير بمواجهات بين كلا من ، الأهلى مع البنك الأهلى و سموحة مع هليوبوليس و الأوليمبى مع سبورتنج و الزمالك مع طلائع الجيش ، بينما تقام الجولة الرابعة يوم الخميس 27 فبراير بمواجهات بين كلا من ، هليوبوليس مع الأهلى و البنك الأهلى مع سبورتنج و طلائع الجيش مع سموحة و الاوليمبى مع الزمالك .

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بينما مباريات الجولة الخامسة فتقام يوم الخميس 5 مارس المقبل بمواجهات بين كلا من ، سبورتنج مع الأهلى و طلائع الجيش مع هليوبوليس و البنك الأهلى مع الزمالك و سموحة مع الأوليمبى .

نجح فريق كرة اليد بنادى الزمالك فى التأهل إلى المرحلة النهائية لتحديد بطل دورى المحترفين متصدرا جدول الترتيب على صعيد الرجال بـ 21 نقطة من المواجهات المباشرة، بالرغم من احتلاله المركز الثانى فى حسبة النقاط الاعتبارية ، بينما تأهل الأهلى أيضا إلى هذا الدور فى المرتبة الثانية بواقع 17 نقطة فى ظل عدم تصدره مسابقة المحترفين، بالرغم من تصدره للنقاط الاعتبارية.