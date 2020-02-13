شكرا لقرائتكم تعرف على صفقات الأهلي النارية في صيف 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد الأهلي لدخول ميركاتو صيفي ناري من خلال التعاقد مع لاعبين سوبر قادرين على تحقيق الإضافة القوية في صفوف المارد الأحمر، وحل كل الثغرات التي تواجه الفريق في الفترة حاليا والتعاقد مع لاعبين سوبر يكونوا على قدر وطموح الجماهير الأهلاوية التي ترغب في عودة فريقها للسيطرة على الكرة الإفريقية من جديد بعد سنوات من الغياب عن التواجد على منصات التتويج القاري.

وهناك أكثر من لاعب مستهدف لتدعيم هجوم الأهلي يتصدرهم أحمد حجازي مدافع الفريق الأحمر السابق ووست بروميتش ألبيون الإنجليزي الحالي، حيث تصر لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء على عودة اللاعب لحل المشاكل الدفاعية التي عانى منها الفريق في غيابه.

كما يدخل أسامة جلال مدافع إنبي دائرة اهتمامات الأهلي لحل الأزمة الدفاعية أيضا، في ظل تذبذب مستوى خط الدفاع بالموسم الحالي، رغم أنه الأفضل في الدوري المصري، ولكنه ليس بنفس مستوى الصلابة في البطولة الإفريقية.

وكذلك يهتم مسئولو الأهلي بالتعاقد مع نبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز، لتدعيم خط الوسط، والذي يعاني من نقص عددي في ظل إصابة حمدي فتحي وكريم نيدفيد، وعدم وجود بديل كفء للثنائي عمرو السولية واليو ديانج.

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كما يهتم مسئولو القلعة الحمراء بضم رجب بكار ظهير أيمن بيراميدز، لتدعيم الجبهة اليمنى مع أحمد فتحي الذي قارب على الاعتزال بعد وصوله إلى عامه الـ35 وتباين مستوى محمد هاني الغير قادر على فرض سيطرته التامة على هذا المركز.

فيما يواصل سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق عقد جلساته التنسيقية مع الجهاز الإدارى بالنادى، للترتيب للمرحلة المقبلة التى تشهد سفر فريق الكرة إلى الإمارات يوم 17 فبراير الجارى؛ استعدادا لمباراة السوبر المصرى ، ومن المنتظر أن يسبق كل من سيد عبدالحفيظ، وسمير عدلى المدير الإدارى بعثة الأهلي إلى الإمارات قبل مواجهة الزمالك، للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بملعب التدريب وفندق الإقامة ووسائل التنقل.

ويستعد الأهلى لمواجهة المصرى غداً، الجمعة، فى المواجهة المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل على ملعب المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الدورى الممتاز، التى تعد مباراة مهمة نظرًا لقوة مواجهات الفريقين من ناحية ولرغبة الفريق الأحمر فى استمرار سلسة الفوز المتتالى ببطولة الدورى العام.