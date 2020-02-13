شكرا لقرائتكم خالد الغندور: لماذ لم يحظ الأهلى باستقبال أسطورى مثل الزمالك فى قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تساءل الإعلامى خالد الغندور عن عدم استقبال النادى الأهلى بشكل أسطورى من مشجعى القلعة الحمراء وقت ذهابه لمواجهه بايرميونخ الألماني في قطر عامل 2012 بكامل نجومه محمد أبو تريكة ومحمد بركات وعماد متعب.
رفض الغندور خلال تقديمه لبرنامج زملكازى على قناة الزمالك التقليل من جمهور الفريق الأبيض لأى سبب من الأسباب موضحا أن الأبيض لاقى استقبالا أسطوريا يليق بإسمه وتاريخه وذلك لم يحدث مع الأهلى في قطر.
كان الإعلامى الرياضى أحمد شوبير، أكد أن الاستقبال الحافل الذى لاقاه لاعبو الزمالك فى مطار الدوحة من جانب الجماهير المصرية، منها من هو أهلاوى وإسماعيلاوى، مقدما التحية لكل الجماهير التى احتشدت بشكل رائع وقدمت رسالة للجميع بأن المصريين فى كل مكان مرتبطون ببلدهم ووطنهم بشكل كبير.
وكتب شوبير، عبر حسابه على تويتر: "الاستقبال الحافل الذى لاقاه لاعبو الزمالك فى مطار الدوحة من جانب الجماهير المصرية التى احتشدت بالأعلام والقمصان الزملكاوية بعض الجماهير تواصلت معى من قطر وقالت أن البعض منها أهلاوى وإسماعيلاوى ولكن من الضرورى أن يذهبوا إلى المطار ويستقبلوا فريق الزمالك".
ويواجه الزمالك نظيره الترجي غدٍ الجمعة على لقب كأس السوبر الأفريقي في الدوحة، فيما سيسافر للإمارات لخوض السوبر المحلي يوم 20 فبراير الجاري، وبعدها يصطدم بالأهلي في الدوري المصري يوم 24 قبل مباراتى دور الثمانية لدوري الأبطال أمام الترجى التونسي.
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