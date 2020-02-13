شكرا لقرائتكم أمونيكى يبحث عن بديلى عمرو مرعى وميدو جابر أمام طلائع الجيش فى الكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وتأكد غياب الثنائي عمرو مرعي وميدو جابر عن مباراة فريقهم القادمة أمام طلائع الجيش في دور الـ16 لبطولة كأس مصر والمحدد لها 17 فبراير الجاري على ملعب بترو سبورت.

ويحاول الجهاز الفني تجهيز لاعبين لخلافة الثنائي في مركز رأس الحربة والجناح الأيمن، حيث يعد الثنائي صلاح أمين وايدو موسيس الأقرب لتعويض غياب مرعي وباولن فوافي ومحمد رمضان الأقرب لتعويض غياب ميدو جابر.

جدير بالذكر أن النيجيري ايمانويل ايمونيكي تولى القيادة الفنية للمقاصة من المباراة الأخيرة ضد الإنتاج الحربي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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ويحتل المقاصة المركز السادس عشر بترتيب جدول الدوري برصيد 14 نقطة جمعهم من انتصارين و8 تعادلات و7 هزائم.

يعكف الجهاز الفنى لطلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، على دراسة الخمس مباريات الأخيرة لفريق مصر المقاصة قبل مواجهته والمقرر لها الخامسة مساء الاثنين المقبل باستاد بتروسبورت بدور الستة عشرة لكأس مصر، بعدما منح بسيونى لاعبيه راحة سلبية من المران الثلاثاء عقب الخسارة من الأهلى بثلاثة أهداف دون رد فى الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى العام .

وانتهت أحداث مباراة الأهلى وطلائع الجيش بفوز الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة، أحرزها جونيور أجايى فى الدقيقة 33 وعمرو السولية فى الدقيقة 69، ومحمد مجدى قفشة فى الدقيقة 85 فى المواجهة التى أقيمت بينهما مساء الاثنين الماضى على استاد القاهرة، َوالتى جاءت ضمن مباريات الجولة الـ17 من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلى للنقطة 42 فى منفردًا بصدارة جدول الترتيب، فيما توقف رصيد طلائع الجيش عند النقطة 15 محتلاً المركز الرابع عشر.