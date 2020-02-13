شكرا لقرائتكم مجدي عبد الغني : الخطيب خذل جيله في الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أجري الخليج 365 حوار مثير مع مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الأسبق، تحدث خلاله عن كافة الملفات الشائكة المتواجدة على الساحة الرياضية في الفترة الأخيرة، ولم يخلو الحوار من السخونة المعروفة لعضو مجلس الجبلاية السابق.

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قال عبد الغني لـ"الخليج 365"، أنه كان دائم المحاولة لمساعدة كل زملائه من أبناء جيله في الملعب وأثناء تواجده فى منصب رسمي داخل اتحاد الكرة وكان صاحب قرار حرص على تواجد أكثر من زميل له في الملاعب للعمل فى المنتخبات، وعلى رأسهم مصطفى يونس وإسماعيل يوسف.

أضاف عبد الغني أن هذا لا يفعله الكثيرون قائلاً : "الخطيب مثلا وهو أكبر منى والمفترض أنه يقوم بلم كل أبناء الجيل حوله، ولكن هذا لم يحدث وخذل جيله، فأنا اللاعب الوحيد الذى حقق تاريخا فى الأهلى، ولكن لم أحصل على فرصتى فى بيتى ولا أعرف السبب ولم أتلقي في السابق عرضا للعمل داخل النادي.