شكرا لقرائتكم المصرى: الأهلى والزمالك يحضر مبارياتهم 50 ألف فلماذا لا نعامل مثلهما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال طارق هاشم عضو مجلس إدارة نادى المصرى البورسعيدى إن ناديي الأهلى والزمالك في بطولة أفريقيا يحضر مبارياتهم 50 ألف مشجع بعكس ما يحدث معهم على الرغم من أنهم نادى يلعب باسم مصر في الكونفدرالية.
واستنكر هاشم في تصريحات لبرنامج زملكاوى الذى يقدمه الإعلامى خالد الغندور على قناة الزمالك التعنت الذى يحدث معهم بشأن عدد الجماهير التي يتم السماح لهما بحضور مبارياتهم الأفريقية.
كان مجلس إدارة النادي المصري قد خاطب اتحاد الكرة وذلك للحصول على الموافقة الأمنية لإقامة مباريات فريق المصري على ستاد الاسماعيلية سعياً من مجلس الإدارة لتوفير الدعم والمؤازرة الجماهيرية للفريق خلال مبارياته المقبلة بكافة البطولات التي يشارك بها.
وينعقد مجلس إدارة المصري بشكل دائم لحين إيجاد حل لتلك الأزمة، معلقين :"لن نفرط في حقوقنا بالساهل، وسنخاطب الاتحاد الأفريقي ونصعد تلك الأزمة، خاصة واننا انهينا العقوبات التي وقعت علينا منذ 8 سنوات، ويحق لنا مثل أي فريق مصري يشارك في البطولات الأفريقية أن يخوض مبارياته على الملعب الذى نحدده بحضور جماهيري لا يقل عن 10 أو 15 ألف مشجع".
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