شكرا لقرائتكم غربلة فى تشكيل الاتحاد السكندرى قبل مواجهة أسوان بكأس مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الكروى الاول بنادى الاتحاد السكندرى عدة تغيرات جوهرية فى التشكيل الذى سيخوض به مباراته الهامه أمام اسوان بكأس مصر السبت المقبل ، ومن المنتظر أن يبدا طلعت اللقاء فى حراسه المرمى محمود الزنفلى مع استمرار استبعاد عماد السيد الحارس الاساسى عن المباريات .

وفى خط الدفاع يظهر عمر الميدانى فى أولى مشاركاته مع سيد البلد هذا الموسم ورفض طلعت يوسف الدفع به قبل اكتمال لياقته واكتسابه لفورمه المباريات الرسميه ، على أن يكون إسلام جمال بجانبه بالإضافه إلى محمود شعبان و السيد سالم ، وفى خط الوسط يظهر خالد الغندور مره بعد شفائه من الإصابه كما يعود أحمد نبيل مانجا أيضا والذى لم يشارك أمام أسوان بالدورى بالإضافه إلى رمانه ميزان وسط الاتحاد نور السيد ، ويظهر الصباحى الوافد الجديد لأول مره بالزى الأخضر أمام فريقه أسوان فى مواجهه تحمل معها الذكريات الجميله لتماسيح النيل ، وبجانبه أحمد رفعت وفى الامام خالد قمر .

ويسعى طلعت يوسف الى تحقيق فوز يعيد الهدوء للقلعة الخضراء عقب الهجوم الجماهير الذى تعرض له الجهاز الفنى واللاعبين عقب الهزيمه المفاجاه من أسوان فى الدورى .

وكان محمد مصيلحى رئيس النادى قد أجتماع بفريق الكرة بكامل هيئته من جهاز فنى و لاعبين بقيادة الكابتن طلعت يوسف و بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ إبراهيم شعبان و الأستاذ أحمد فؤاد و الأستاذ إسماعيل محمد و أستمر الاجتماع لمدة تجاوزت الساعة و النصف.

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و أبدى محمد مصيلحى ضيقه الشديد للاعبين من الأداء غير الجيد في بعض المباريات و خاصة مباراة الأمس أمام نادى أسوان و التي كانت في المتناول ، و أن النقاط المُهدره التي فرط فيها الفريق في بعض مبارياته كانت كفيله بتُغير موقع الفريق بجدول المسابقة و وجوده بمركز أفضل و ليس التواجد فقط في المربع الذهبى .

و قرر مجلس إدارة النادى برئاسة محمد مصيلحى بالتنسيق مع طلعت يوسف المدير الفنى إيقاف مستحقات اللاعبين لحين تحسن نتائج و أداء الفريق ، كما قرر المجلس أيضاً خصم مبلغ 30 ألف جنية من كل لاعب .

و شدد رئيس النادى على كامل دعم و مساندة مجلس إدارة النادى للجهاز الفني بقيادة القدير طلعت يوسف حتى نهاية المسابقة ، مؤكداً بأن الإدارة الفنية للفريق صاحبة بصمة واضحة و قد أشاد الجميع بها منذ بداية الموسم ، و موقع الفريق الحالي بجدول المسابقة خير شاهد على ذلك .

و أشار رئيس النادى بأنه يُقدر تمام حالة الغضب التي أنتابت جماهير الثغر عقب لقاء الأمس و الأداء الباهت الذى قدمه الفريق ، موضحاً أن جماهير الثغر العظيمة الوفية هي الداعم الدائم لنادى الاتحاد السكندرى على مر العصور ، مطالباً الجميع بالوقوف صفاً واحداً خلف الفريق للعودة مجدداً للأنتصارات و الأداء المتميز الذى قدمه فريق الكرة منذ بداية الموسم .