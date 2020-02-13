شكرا لقرائتكم نيمار معلقا على الـ"نيوليوك": الحمد لله كلما أمشى فى مكان اتحب أكتر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق النجم البرازيلي نيما ردا سيلفا على الـ"نيولوك" الذى ظهر به في مران فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي استعدادا لمواجهة أميان ضمن منافسات الجولة الـ25 من عمر مسابقة الدورى الفرنسي.

وكتب نيمار عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام: "الحمد لله كلما أمشى في مكان اتحب أكتر".

وقام نيمار بقص "شعره" بالإضافة إلى إعفاء لحيته الأمر الذى جذب أنظار عشاق ومحبى اللاعب البرازيلي.

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يسعى فريق باريس سان جيرمان إلى مواصلة تفوقه في الدوري الفرنسي الدرجة الأولى حينما يقابل ليل في المرحلة الـ 25 من البطولة.

ويحل باريس سان جيرمان ضيفا السبت على أميان وصيف القاع والذي لم يفز منذ أكتوبر الماضي، فيما يختتم مرسيليا المتوسطي المرحلة في رحلة بعيدة إلى ملعب ليل الشمالي.