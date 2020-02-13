شكرا لقرائتكم أحمد شوبير: تشجيع الزمالك غدا أمام الترجى "واجب وطنى" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي أحمد شوبير أنه أهلاوي صميم ولكنه سيشجع الزمالك أمام الترجي التونسي غداً في السوبر الأفريقي ، وهذا واجب على كل مصري مؤازرة فريق مصري في بطولة مهمة مثل السوبر.

تابع شوبير في تصريحات في برنامجه ملاعب أون على قناة ON SPORT على الجميع مؤازرة وتشجيع الزمالك ، وأتمني من الجالية المصرية في قطر بمختلف إنتماءتها التواجد في الاستاد ومؤازرة الزمالك.

وضع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، اللمسات النهائية علي خطة مواجهة الترجى التونسى فى السوبر الأفريقى، وذلك فى مران سرى، قبل المواجهة التى ستجمع الفريقين غداً، الجمعة، على ملعب الغرافة القطرى، فى السادسة مساء الغد، فى اللقاء الذى يخوضه الزمالك بصفته بطل النسخة الماضية من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بينما يخوضه الترجى بصفته بطل آخر نسخة بدورى أبطال أفريقيا، ويستعرض "اليوم السابع" الكواليس الخاصة باستعدادات الزمالك للسوبر الأفريقى التى شهدتها الساعات الماضية وما تشهده أيضاً الساعات الجارية.

تدريب سري للزمالك

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قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، خوض المران الأخير اليوم، الخميس، بدون حضور جماهيرى أو إعلامى، بهدف زيادة التركيز لدى اللاعبين فى المران الذى سيخوضه الأبيض خلال الساعات الجارية فى ملعب جامعة قطر، والذى سيشهد نزول المدرب الفرنسى بالأحمال البدنية لتجنب أية إصابات فى صفوف الفريق، وسيعتمد على الجانب الفنى ومنح التعليمات الأخيرة بشأن عدد من الأمور ومنها غلق المساحات فى خط الدفاع خاصة لامتلاك الترجى لعناصر هجومية تمتاز بالسرعات.

كارتيرون يناور بطل تونس فى التشكيل الأبيض

وفضل الفرنسى باتريس كارتيرون، أيضاً، غلق المران حتى لا يتمكن الترجى التونسى من معرفة التشكيلة الأساسية للفريق الأبيض قبل الغد، ويفضل المدرب الفرنسى المناورة بالعديد من الأوراق رغم استقراره على معظم العناصر الأساسية التى ستخوض المباراة، إلا أنه تبقى المفاضلة قائمة بين زيزو وأوناجم للبدء بأحدهما، فيما تعد باقى عناصر الفريق الأبيض استقر عليها بنسبة كبيرة المدرب الفرنسى، حيث سيعيد حازم إمام ومحمد عبد الشافى لقيادة الجبهتين اليمنى واليسرى إلى جانب إعادة محمود الونش لقيادة الدفاع بجانب محمود علاء.

ومن المنتظر أن يدفع كارتيرون بتشكيل يضم كلاً من: "محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، أمامه الرباعى حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافى، وفى الوسط طارق حامد وفرجانى ساسى، وأمامهما ثلاثى الوسط وأحمد سيد زيزو وأوباما وأشرف بن شرقى ومهاجم صريح مصطفى محمد".