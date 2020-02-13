الاتحاد الايطالي يقترح على فيفا تجربة نظام جديد لتقنية الـ VAR









اسماء السيد - أعلن الاتحاد الايطالي لكرة القدم الخميس أنه طلب من الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) تجربة نظام جديد لتقنية المساعدة بالفيديو "في آي آر" يسمح للاندية المطالبة بمراجعة القرارات على أرض الملعب، على غرار كرة المضرب والكريكيت.

وجاء في بيان للاتحاد الايطالي أنه تقدم بهذا الاقتراح الى فيفا بعد تلقيه "طلبات عدة من أندية سيري أ في الاسابيع الاخيرة".

وأفاد الاتحاد الايطالي أنه "أبلغ فيفا بشكل غير رسمي عن جهوزيته لتجربة استخدام التحدي (تشالنج) خلال فترة معينة ووفقا لاجراءات يحددها مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم" الهيئة المسؤولة عن سن قوانين اللعبة.

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كما وأشار الاتحاد الايطالي أنه طلب من رئيس لجنة الحكام نيكولا ريتزولي تشجيع الحكام على "تكثيف المراجعات" على شاشة التحكم على ارض الملعب فيما يخص القرارات المثيرة للجدل.

تبنى الدوري الايطالي "سيري أ" تقنية المساعدة بالفيديو في عام 2017، قبل أن يضمه مجلس الاتحاد الدولي الى قوانين اللعبة بشكل رسمي في آذار/مارس 2018.

تحظى التقنية بشعبية في ايطاليا، على عكس انكلترا حيث أعربت جماهير الدوري الانكليزي الممتاز بشكل دائم عن امتعاضها من إلغاء أهداف بداعي التسلل بسبب ميلمترات بالكاد تظهر في الاعادة فضلا عن تسببها في تباطؤ المباراة.