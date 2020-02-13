شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الكرة والفن يدعمون سعد محمد ناشيء الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من نجوم كرة القدم والفن علي دعم سعد محمد ناشئ الزمالك مواليد 2000، الذى يعانى من مرض سرطان الدم ، خلال فترة علاجه .

وجاء في مقدمة نجوم كرة القدم كل من محمود علاء لاعب الزمالك وثلاثي الأهلي محمد مجدي قفشة وعمرو جمال وعلي لطفي ، وعدد من الفنانين وفي مقدمتهم ، كل من محمد هنيدي واحمد السعدني واحمد الفيشاوي وهشام عباس ومروة إبراهيم وحسن الشاكوش وسامح حسين .

وكان محمود عبد الرزاق شيكابالا قائد الزمالك، قد حرص على زيارة سعد محمد لاعب الزمالك لفريق مواليد 2000، والمصاب بمرض السرطان، خلال تواجده فى مستشفى معهد ناصر، من أجل الاطمئنان على حالته الصحية، والشد من أزره.

وكان سعد محمد قال فى تصريحات سابقة: "رؤيتي لمباريات الزمالك تساهم فى علاجي مهما كانت النتيجة، ومثلى الأعلى شيكابالا، وكنت أرتدى قميص رقم 20 عندما كان محمد إبراهيم يرتديه لأننى أحبه وهو قريب منى".

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وحرص تامر مرسى رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على دعوة ناشئ الزمالك سعد محمد المصاب بالسرطان للسفر إلى الإمارات لحضور مباراة السوبر المصرى التى تجمع الأهلى والزمالك يوم 20 فبراير الجارى، باستاد محمد بن زايد بالإمارات.

كما شدد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، على تكلفه بعلاج لاعب الفريق ومساندته لحين التعافى من مرضه والعودة إلى فريقه وحرص مدحت عبد الهادى نائب رئيس قطاع الناشئين بالنادى على التواجد فى المستشفى،، مع اللاعب، من أجل دعمه والاطمئنان على حالته.