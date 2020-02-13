شكرا لقرائتكم خبر عن عدلى القيعى معلقا على أختيار "باملاك تيسيما " لمباراة الأهلى وصن داونز : ربنا يستر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق عدلى القيعى مستشار لجنة التعاقدات فى النادى الاهلى عقب اختيار الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي قائلا " ربنا يستر ولا نريد سوى العدل " .

كشف الإعلامي إبراهيم المنيسي عن حكم مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،ونظيرة صن داونز الجنوب إفريقي، المقرر لها يوم 29 فبراير من الشهر الجاري في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ، حيث أوضح إبراهيم المنيسي خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة الاهلى أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أستقر على أختيار الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي.

أضاف القيعي : لن نسبق الأحداث مع الحكم تسيمبا ونأمل فى خروج المباراة بصورة جيدة..

ويلتقي الأهلي مع صن داونز يوم السبت 29 فبراير الجاري على ملعب استاد السلام في القاهرة، بينما تقام مباراة الإياب في جنوب إفريقيا يوم 7 مارس المقبل.

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أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، قائمة الفريق التي ستدخل معسكرًا مغلقًا الليلة، استعدادًا لمواجهة المصري غدًا بالإسكندرية، ضمن منافسات بطولة الدوري، وجاء أبرز ما فيه استبعاد الحارس المخضرم شريف إكرامى.

وضمت القائمة كلا من:محمود متولي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومروان محسن، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وعلي لطفي، وحسين الشحات، وأليو ديانج، ومحمد الشناوي، وعمرو السولية، وأليو بادجي، ومحمد مجدي «أفشة»، وعلي معلول، وأحمد الشيخ، وأحمد فتحي، ومحمود عبدالمنعم «كهربا»، وجونيور أجايي، وجيرالدو، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير.

ويستعد الأهلى لمواجهة المصرى غدا، الجمعة، فى المواجهة المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل على ملعب المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الدورى الممتاز، التى تعد مباراة مهمة نظرًا لقوة مواجهات الفريقين من ناحية ولرغبة الفريق الأحمر فى استمرار سلسة الفوز المتتالى ببطولة الدورى العام.

وفاز الأهلى على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة أحرزها جونيور أجايى فى الدقيقة 33 وعمرو السولية فى الدقيقة 69، ومحمد مجدى قفشة فى الدقيقة 85 فى المواجهة التى أقيمت بينهما مساء الاثنين الماضى على استاد القاهرة، َوالتى جاءت ضمن مباريات الجولة الـ17 من مسابقة الدورى المصرى الممتاز، ويحتل الأهلى صدارة الدورى برصيد 42 نقطة بعد الفوز على طلائع الجيش مؤخرًا بثلاثية نظيفة.