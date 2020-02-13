شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 12/2/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 13 /2/2020 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتى جاء فى مقدمتها اعتذار محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى عن السفر للإمارات لحضور مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك يوم 20 فبراير الجارى بأبوظبى فى بطولة السوبر المصرى.

اعتذر محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى عن السفر للإمارات لحضور مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك يوم 20 فبراير الجارى بأبوظبى فى بطولة السوبر المصرى.

أكد ألفرنسى باتريس كارتيرون المدير ألفنى لفريق الكرة الأول بالنادى احترامه لفريق الترجى التونسى قبل مواجهتهما غدا فى السوبر الإفريقي.