الزمالك ضد الترجي.. فاروق جعفر يضع روشتة الفوز علي شيخ الأندية التونسية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع فاروق جعفر نجم الزمالك السابق، روشتة للفريق الأبيض من أجل الفوز علي الترجي التونسي في مباراة كأس السوبر الأفريقي التي تجمع الفريقين مساء الغد على ملعب الغرافة في السوبر الافريقي.

وطلب جعفر من لاعبي الزمالك ، خلال تصريحات عبر قناة الزمالك ، أن تكون المبادرة للاعبي الأبيض عبر منطقة وسط الملعب والسيطرة من البداية ويكونوا فعل وليس رد فعل، مشيراً إلي أنه يجب أن تظهر شخصية الزمالك مع انطلاق المباراة وإجبار لاعبي الترجي على البقاء في مناطقهم الدفاعية.

وأعرب جعفر عن ثقته الكبيرة في لاعبي الزمالك لتحقيق الفوز علي الترجي التونسي والفوز بالسوبر الإفريقي .

وخاض الزمالك اليوم، الخميس، مرانه الأخير لمواجهة الترجى التونسى، بدون حضور جماهيرى أو إعلامى، وجاء قرار المدير الفنى للزمالك بهدف زيادة التركيز لدى اللاعبين فى المران الذى سيخوضه الأبيض خلال الساعات الجارية فى ملعب جامعة قطر، والذى سيشهد نزول المدرب الفرنسى بالأحمال البدنية لتجنب أية إصابات فى صفوف الفريق، وسيعتمد على الجانب الفنى بصورة أكبر خلال المران.

واستقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، على الملامح النهائية للتشكيل الذى سيخوض به الزمالك مباراة الترجى التونسى، ومن المنتظر أن يدفع كارتيرون بتشكيل يضم كلا من: "محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، أمامه الرباعى حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافى، وفى الوسط طارق حامد وفرجانى ساسى، وأمامهما ثلاثى الوسط وأحمد سيد زيزو وأوباما وأشرف بن شرقى ومهاجم صريح مصطفى محمد.