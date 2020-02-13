شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ضد الترجي.. فاروق جعفر يضع روشتة الفوز علي شيخ الأندية التونسية والان مع تفاصيل الخبر
وطلب جعفر من لاعبي الزمالك ، خلال تصريحات عبر قناة الزمالك ، أن تكون المبادرة للاعبي الأبيض عبر منطقة وسط الملعب والسيطرة من البداية ويكونوا فعل وليس رد فعل، مشيراً إلي أنه يجب أن تظهر شخصية الزمالك مع انطلاق المباراة وإجبار لاعبي الترجي على البقاء في مناطقهم الدفاعية.
وأعرب جعفر عن ثقته الكبيرة في لاعبي الزمالك لتحقيق الفوز علي الترجي التونسي والفوز بالسوبر الإفريقي .
وخاض الزمالك اليوم، الخميس، مرانه الأخير لمواجهة الترجى التونسى، بدون حضور جماهيرى أو إعلامى، وجاء قرار المدير الفنى للزمالك بهدف زيادة التركيز لدى اللاعبين فى المران الذى سيخوضه الأبيض خلال الساعات الجارية فى ملعب جامعة قطر، والذى سيشهد نزول المدرب الفرنسى بالأحمال البدنية لتجنب أية إصابات فى صفوف الفريق، وسيعتمد على الجانب الفنى بصورة أكبر خلال المران.
واستقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، على الملامح النهائية للتشكيل الذى سيخوض به الزمالك مباراة الترجى التونسى، ومن المنتظر أن يدفع كارتيرون بتشكيل يضم كلا من: "محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، أمامه الرباعى حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافى، وفى الوسط طارق حامد وفرجانى ساسى، وأمامهما ثلاثى الوسط وأحمد سيد زيزو وأوباما وأشرف بن شرقى ومهاجم صريح مصطفى محمد.
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك ضد الترجي.. فاروق جعفر يضع روشتة الفوز علي شيخ الأندية التونسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.