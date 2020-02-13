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صور .. الزمالك يختتم استعداداته في " سرية " لمواجهة الترجي التونسي غدا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، اللمسات النهائية علي خطة مواجهة الترجى التونسى فى السوبر الأفريقى، وذلك فى مران سرى، قبل المواجهة التى ستجمع الفريقين غداً، الجمعة، على ملعب الغرافة القطرى، فى السادسة مساء الغد، فى اللقاء الذى يخوضه الزمالك بصفته بطل النسخة الماضية من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بينما يخوضه الترجى بصفته بطل آخر نسخة بدورى أبطال أفريقيا، ويستعرض ”الخليج 365” الكواليس الخاصة باستعدادات الزمالك للسوبر الأفريقى التى شهدتها الساعات الماضية وما تشهده أيضاً الساعات الجارية.

 

تدريب سري للزمالك

قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، خوض المران الأخير اليوم، الخميس، بدون حضور جماهيرى أو إعلامى، بهدف زيادة التركيز لدى اللاعبين فى المران الذى سيخوضه الأبيض خلال الساعات الجارية فى ملعب جامعة قطر، والذى سيشهد نزول المدرب الفرنسى بالأحمال البدنية لتجنب أية إصابات فى صفوف الفريق، وسيعتمد على الجانب الفنى ومنح التعليمات الأخيرة بشأن عدد من الأمور ومنها غلق المساحات فى خط الدفاع خاصة لامتلاك الترجى لعناصر هجومية تمتاز بالسرعات.

كارتيرون يناور بطل تونس فى التشكيل الأبيض

وفضل الفرنسى باتريس كارتيرون، أيضاً، غلق المران حتى لا يتمكن الترجى التونسى من معرفة التشكيلة الأساسية للفريق الأبيض قبل الغد، ويفضل المدرب الفرنسى المناورة بالعديد من الأوراق رغم استقراره على معظم العناصر الأساسية التى ستخوض المباراة، إلا أنه تبقى المفاضلة قائمة بين زيزو وأوناجم للبدء بأحدهما، فيما تعد باقى عناصر الفريق الأبيض استقر عليها بنسبة كبيرة المدرب الفرنسى، حيث سيعيد حازم إمام ومحمد عبد الشافى لقيادة الجبهتين اليمنى واليسرى إلى جانب إعادة محمود الونش لقيادة الدفاع بجانب محمود علاء.

ومن المنتظر أن يدفع كارتيرون بتشكيل يضم كلاً من: "محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، أمامه الرباعى حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافى، وفى الوسط طارق حامد وفرجانى ساسى، وأمامهما ثلاثى الوسط وأحمد سيد زيزو وأوباما وأشرف بن شرقى ومهاجم صريح مصطفى محمد".

احماء لاعبي الزمالك قبل المران الاخير
احماء لاعبي الزمالك قبل المران الاخير

 

أحمد عيد ناشئ الزمالك
أحمد عيد ناشئ الزمالك

 

احمد عيد
احمد عيد

 

الاستعدادات الاخيرة للزمالك قبل الترجي
الاستعدادات الاخيرة للزمالك قبل الترجي

 

التدريب الاخير للزمالك
التدريب الاخير للزمالك

 

التونسي فرجاني ساسي في مران الزمالك
التونسي فرجاني ساسي في مران الزمالك

 

الجدية علي لاعبي الزمالك قبل مباراة الترجي
الجدية علي لاعبي الزمالك قبل مباراة الترجي

 

الفرنسي كارتيرون
الفرنسي كارتيرون

 

المران الاخير قبل السوبر
المران الاخير قبل السوبر

 

المران الأخير للزمالك
المران الأخير للزمالك

 

اوباما في تدريب الزمالك
اوباما في تدريب الزمالك

 

اوباما
اوباما

 

تدريب الزمالك استعدادا للترجي
تدريب الزمالك استعدادا للترجي

 

تدريب الزمالك الاخير قبل السوبر
تدريب الزمالك الاخير قبل السوبر

 

تدريب الزمالك
تدريب الزمالك

 

تدريب فريق الزمالك
تدريب فريق الزمالك

 

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تدريبات الزمالك
تدريبات الزمالك

 

تدريبات فريق الزمالك
تدريبات فريق الزمالك

 

جانب من تدريب الزمالك
جانب من تدريب الزمالك

 

حازم امام ومحمود علاء وطارق حامد
حازم امام ومحمود علاء وطارق حامد

 

حراس مرمي الزمالك
حراس مرمي الزمالك

 

شيكا وحديث مع زملاءه في المران
شيكا وحديث مع زملاءه في المران

 

شيكابالا في تدريب الزمالك
شيكابالا في تدريب الزمالك

 

شيكابالا يستعد للتدريب
شيكابالا يستعد للتدريب

 

شيكابالا
شيكابالا

 

فرجاني ساسي في تدريب الزمالك
فرجاني ساسي في تدريب الزمالك

 

فرجاني ساسي
فرجاني ساسي

 

كارتيرون والجهاز المعاون
كارتيرون والجهاز المعاون

 

كارتيرون
كارتيرون

 

كاسونجو ومصطفي فتحي
كاسونجو ومصطفي فتحي

 

لاعبو الزمالك قبل مباراة الترجي
لاعبو الزمالك قبل مباراة الترجي

 

لاعبو الزمالك
لاعبو الزمالك

 

محمد ابو جبل في تدريب الزمالك
محمد ابو جبل في تدريب الزمالك

 

محمد صبحي حارس مرمي الزمالك
محمد صبحي حارس مرمي الزمالك

 

محمود عبد الرازق شيكابالا
محمود عبد الرازق شيكابالا

 

مصطفي محمد ومحمود علاء وساسي
مصطفي محمد ومحمود علاء وساسي

 

هزار ساسي ومحمود علاء في مران الزمالك
هزار ساسي ومحمود علاء في مران الزمالك

 

يوسف اوباما
يوسف اوباما

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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