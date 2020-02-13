شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. الزمالك يختتم استعداداته في " سرية " لمواجهة الترجي التونسي غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، اللمسات النهائية علي خطة مواجهة الترجى التونسى فى السوبر الأفريقى، وذلك فى مران سرى، قبل المواجهة التى ستجمع الفريقين غداً، الجمعة، على ملعب الغرافة القطرى، فى السادسة مساء الغد، فى اللقاء الذى يخوضه الزمالك بصفته بطل النسخة الماضية من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بينما يخوضه الترجى بصفته بطل آخر نسخة بدورى أبطال أفريقيا، ويستعرض ”الخليج 365” الكواليس الخاصة باستعدادات الزمالك للسوبر الأفريقى التى شهدتها الساعات الماضية وما تشهده أيضاً الساعات الجارية.

تدريب سري للزمالك

قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، خوض المران الأخير اليوم، الخميس، بدون حضور جماهيرى أو إعلامى، بهدف زيادة التركيز لدى اللاعبين فى المران الذى سيخوضه الأبيض خلال الساعات الجارية فى ملعب جامعة قطر، والذى سيشهد نزول المدرب الفرنسى بالأحمال البدنية لتجنب أية إصابات فى صفوف الفريق، وسيعتمد على الجانب الفنى ومنح التعليمات الأخيرة بشأن عدد من الأمور ومنها غلق المساحات فى خط الدفاع خاصة لامتلاك الترجى لعناصر هجومية تمتاز بالسرعات.

كارتيرون يناور بطل تونس فى التشكيل الأبيض

وفضل الفرنسى باتريس كارتيرون، أيضاً، غلق المران حتى لا يتمكن الترجى التونسى من معرفة التشكيلة الأساسية للفريق الأبيض قبل الغد، ويفضل المدرب الفرنسى المناورة بالعديد من الأوراق رغم استقراره على معظم العناصر الأساسية التى ستخوض المباراة، إلا أنه تبقى المفاضلة قائمة بين زيزو وأوناجم للبدء بأحدهما، فيما تعد باقى عناصر الفريق الأبيض استقر عليها بنسبة كبيرة المدرب الفرنسى، حيث سيعيد حازم إمام ومحمد عبد الشافى لقيادة الجبهتين اليمنى واليسرى إلى جانب إعادة محمود الونش لقيادة الدفاع بجانب محمود علاء.

ومن المنتظر أن يدفع كارتيرون بتشكيل يضم كلاً من: "محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، أمامه الرباعى حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافى، وفى الوسط طارق حامد وفرجانى ساسى، وأمامهما ثلاثى الوسط وأحمد سيد زيزو وأوباما وأشرف بن شرقى ومهاجم صريح مصطفى محمد".



احماء لاعبي الزمالك قبل المران الاخير



أحمد عيد ناشئ الزمالك



احمد عيد



الاستعدادات الاخيرة للزمالك قبل الترجي



التدريب الاخير للزمالك



التونسي فرجاني ساسي في مران الزمالك



الجدية علي لاعبي الزمالك قبل مباراة الترجي



الفرنسي كارتيرون



المران الاخير قبل السوبر



المران الأخير للزمالك



اوباما في تدريب الزمالك



اوباما



تدريب الزمالك استعدادا للترجي



تدريب الزمالك الاخير قبل السوبر



تدريب الزمالك



تدريب فريق الزمالك

Advertisements



تدريبات الزمالك



تدريبات فريق الزمالك



جانب من تدريب الزمالك



حازم امام ومحمود علاء وطارق حامد



حراس مرمي الزمالك



شيكا وحديث مع زملاءه في المران



شيكابالا في تدريب الزمالك



شيكابالا يستعد للتدريب



شيكابالا



فرجاني ساسي في تدريب الزمالك



فرجاني ساسي



كارتيرون والجهاز المعاون



كارتيرون



كاسونجو ومصطفي فتحي



لاعبو الزمالك قبل مباراة الترجي



لاعبو الزمالك



محمد ابو جبل في تدريب الزمالك



محمد صبحي حارس مرمي الزمالك



محمود عبد الرازق شيكابالا



مصطفي محمد ومحمود علاء وساسي



هزار ساسي ومحمود علاء في مران الزمالك