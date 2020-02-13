شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. ريان وشديد وفريد وعبد العاطي نجوم الـ"Super face" بالجولة 17 للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مباريات الجولة الـ17 من بطولة الدوري المصري العديد من المشاهد واللقطات الخاصة بنجوم الأندية والمدربين والحكام، وهو ما نحاول من خلال الـ"Superface" رصده وتقديمه بشكل مختلف لعشاق الساحرة المستديرة، في إطار البحث عن زاوية مختلفة للتعبير عن الحدث الكروي أسبوعيًا .

وكانت مباريات الجولة الـ17 من الدوري المصري قد شهدت استمرار انفراد الاهلي بقمة الدوري منفردًا بعد الفوز المستحق علي طلائع الجيش بثلاثية نظيفة ، كما شهدت الجولة تحقيق الزمالكً الفوز التاسع له هذا الموسم علي حساب الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف.

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وشهدت الجولة اداء مميز من جانب مجدي عبد العاطي مدرب فريق أسوان الذي استطاع تحقيق الفوز الثالث علي التوالي علي حساب الاتحاد السكندري بهدف دون رد ويبتعد مؤقتا عن منطقة الهبوط ، كما ظهر محمود جاد حارس نادي انبي بمستوي متميز واستطاع الحفاظ علي نظافة شباكه أمام فريق طنطا ، واستحق محمود البنا حكم مباراة الاهلي وطلائع الجيش ان يكون الأفضل تحكيميا بقرارات سليمة ولياقة بدنيةعالية ، كما استطاع فادي فريد مهاجم أسوان ان يلفت الأنظا ويسجل لفريقه هدف الفوز علي الاتحاد السكندري ويتصدر قائمة هدافي الفريق الأسواني بخمسة أهداف، كما حقق احمد شديد قناوي لاعب الإنتاج الحربي رقما قياسيا جديدا أمام مصر للمقاصة بوصوله للمباراة 120 في الدوري المصري محطما رقم حسن الشاذلي بمباراة واحدة في موسم متتالية بالدوري،كما تصدر احمد ياسر ريان مهاجم الجونة الشاب الأفضل هذه الجولة بإحرازه هدفي فريقه أمام حرس الحدود وظهر بشكل مميز طوال المباراة.

في هذا الصدد يقدم "سوبر كورة" سلسلة “Superface التي تلخص جميع مباريات الجولة حيث جاء تاكيس جونياس مدرب وادي دجلة علي راس قائمة الغير محظوظين هذه الجولة بالخسارة السابعة له علي يد نادي المصري مما دفع ماجد سامي رئيس النادي الي فسخ تعاقده بالتراضي ، بينما ظهر إبراهيم محجوب حكم انبي وطنطا بمستوي ضعيف وتغاضيه عن احتساب ركلة جزاء صحيحة للفريق الطنطاوى وخسارة الفريق لنقطتين في سباق الهروب من منطقة الهبوط . ،كما تصدر حسن شاهين حارس المقاولون العرب قائمة الغير موفقين بإداءً مهتز وإهدائه جون انطوي مهاجم بيراميدز تمريرة خاطئة تسبب في الهدف الثاني لبراميدذ وانهاء امال ذئاب الجبل في تحقيق التعادل.