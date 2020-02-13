شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. القدر يمنح الزمالك 6 هدايا كروية قبل مواجهة الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - موقعة مصيرية يستعد لها الزمالك أمام الترجى التونسي في السوبر الأفريقي المقرر له غدا الجمعة في قطر في لقاء يبحث فيه الفريق الأبيض عن إضافة لقب جديد إلى دولاب بطولاته بينما يسعى فريق باب سويقة لتأكيد هيمنته على القارة السمراء.

ويشارك الترجى التونسي في السوبر الأفريقى بصفته بطلا لدوري أبطال أفريقيا بينما يتواجد الزمالك كونه متوجا بلقب الكونفدرالية ويفتقد الفريق التونسي العديد من النجوم الذين ساهموا في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا.

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قال مجدي تراوي مدرب الترجي التونسي، إن فريقه يدرك جيداً أهمية لقاء الزمالك، فى المباراة التى ستجمع الفريقان فى السادسة من مساء غدا، الجمعة، على ملعب الغرافة القطرى، فى البطولة التى حيث يشارك الأبيض فيها بصفته حاملاً للقب الكونفدرالية فى النسخة الماضية، فيما توج الفريق التونسى بلقب دورى أبطال إفريقيا فى العام الماضى.

وتابع مدرب الترجى فى المؤتمر الصحفى للمباراة: "ندرك جيداًُ إنها مباراة من 90 دقيقة ونحن جاهزون للقاء من أجل تحقيق الفوز ولم يحالفنا الحظ في العام الماضي ولكن فريقنا هذا الموسم مختلف بنسبة 70 ٪؜، سنخوض المباراة غدا أمام فريق محترم ولكننا نسعى للتتويج باللقب والمباريات بين الفرق التونسية والمصرية تكون بمثابة ديربي مثير دائما ونسعى لتقديم مباراة قوية".

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وعلق مدرب الترجى عن الغيابات التى يعانى منها فريقه، موضحا أن الفريق يفقد عبد القادر بدران الذي أصيب في آخر مباراة خاضها الفريق بالدوري التونسي ويتمنى أن يكون الجميع بحال جيدة وعلق المواجهة مع الزمالك ثلاث مرات في شهر واحد مؤكدا أن طبيعة مباراة الغد تختلف عن نظيرتها في دوري أبطال أفريقيا وفريقه يركز الآن على مباراة الغد ثم سيكون لديه الوقت للتحضير جيدا قبل مواجهة دوري الأبطال.