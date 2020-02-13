بيشكتاش يوضح موقفه من بقاء النني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

صرح سيرجين يالتشين المدير الفني الجديد لنادي بشكتاش التركي، أن محمد النني لاعب وسط الفريق أحد أفضل العناصر التي يمتلكها، وسيحاول التعاقد معه بشكل نهائي نهاية الموسم.

وقال سيرجين يالتشين في تصريحاته نقلها موقع "أهابر" التركي أن محمد النني أحد أفضل لاعبي الفريق، وحسم موقفه منه، قائلًا: "لنحتفظ به في صفوف الفريق إذا سمحت الظروف."

ويستطيع بشكتاش التركي أن يحصل على خدمات محمد النني بشكل نهائي في الصيف المقبل إذا دفع مبلغ 18 مليون يورو لأرسنال.

ولعب محمد النني مع بشكتاش في الموسم الحالي 24 مباراة في مختلف المسابقات التي شارك بها، ويحتل بشكتاش المركز السابع في جدول ترتيب الدوري التركي.