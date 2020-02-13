محمد صلاح يختار.. أفضل لحظة مر بها في شهر يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح محمد صلاح جناح ليفربول الانجليزي بأن التسجيل في مرمى مانشستر يونايتد هو أبرز شيء بالنسبة له في شهر يناير لأنه انتظر تلك اللحظة لمدة عامين.

وتحدث محمد صلاح بعد الفوز بجائزة لاعب الشهر في ليفربول، قائلًا: "شكرًا، أنا سعيد للغاية بالجائزة، وكما قلت من قبل عدة مرات، أهم شيء هو الفوز بالمباريات، وأعتقد أننا أدينا بشكل جيد هذا الشهر، لذا أتمنى أن نستمر بنفس الأداء."

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وتحدث عن أفضل لحظاته في شهر يناير، قائلًا أنه هدفه أمام مانشستر يونايتد هو الأفضل: "نعم، أعتقد ذلك، لقد سجلت هدفًا أمام مانشستر يونايتد بعد عامين، لذا هي أفضل لحظة بالنسبة لي."

وعن العودة إلى المباريات بعد الحصول على فترة الراحة الشتوية: "أعتقد أننا حصلنا على راحة جيدة، وكل لاعب في حالة رائعة، ومتحمس من أجل العودة، لذا أتمنى أن نكون في كامل الجاهزية."

واستطاع محمد صلاح أن يسجل 3 أهداف وصنع مثلهم في شهر يناير ليفوز بجائزة لاعب الشهر في ليفربول للمرة الثانية هذا الموسم.