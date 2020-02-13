أول جائزة لصلاح عام 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

فاز محمد صلاح جناح ليفربول بجائزة لاعب شهر يناير في النادي، بعدما تفوق على كل من هوردان هندرسون، وأليسون بيكر في أول جوائز عام 2020.

وقال الموقع الرسمي لنادي ليفربول على الانترنت أن محمد صلاح استطاع أن يقود النادي للحفاظ على صدارة الدوري الانجليزي بالفوز أمام شيفيلد يونايتد، توتنهام، مانشستر يونايتد، ولفرهامبتون، ووست هام.

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وبدأ محمد صلاح في كافة المباريات الخمس التي لعبها ليفربول الشهر الماضي، واستطاع أن يسجل 3 أهداف، وصنع مثلهم ليتفوق على كل من جودران هندرسون، وأليسون بيكر في عدد الأصوات التي حصل عليها.

ويمتلك ليفربول سلسلة لا هزيمة في الدوري الانجليزي خلال الموسم الحالي، حيث لم يخسر سوى نقطتين فقط حتى الآن بالتعادل مع مانشستر يونايتد في الدور الأول.

وسبق أن فاز محمد صلاح بجائزة لاعب الشهر في أغسطس الماضي وتعد تلك المرة الثانية له ليكون الوحيد في الفريق الذي حققها مرتين في 2019-2020.