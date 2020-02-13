كارتيرون: سعيد بمواجهة شعباني مرة ثانية.. والمباراة ستكون قوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، إنه يكن احترمًا كبيرًا لمعين شعباني، نظيره في الترجي التونسي، مبديًا سعادته بمواجهته للمرة الثانية.

كارتيرون، أضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:"ترتيبه بين المدربين حول العالم رقم 70 وهو مدرب شاب ولكنه جيد جدًا فاز مرتين متتاليتين بدوري أبطال أفريقيا مع الترجي ولم يتأثر فريقه رغم رحيل بعض العناصر عنه".

ووجه الصحفيون خلال المؤتمر سؤالاً لكارتيرون بخصوص موقف قائد فريقه شيكابالا، الذي عانى من إصابة خلال الساعات الماضية؛ حيث رد:"إجابتي ستكون بسيطة وواضحة ستعرفون ذلك غدًا".

وأتم المدير الفني لفريق الترجي حديثه بالإشارة إلى إنه يتوقع أن تكون المباراة جيدة بالنسبة للفريقين الذي يُعد تواجدهما في هذه المباراة دليلًا على قوتهما.