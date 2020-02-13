جنش: اشتقنا لجماهير الزمالك.. والسوبر الإفريقي هدفنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أكد محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى نادي الزمالك دراسة فريقه لمنافسه التونسي فريق الترجي جيداً قبل مواجهته في كأس السوبر الإفريقي على الأراضي القطرية.

وفي المؤتمر الصحفي قبل المباراة قال جنش :"درسنا الترجي جيداً في الأيام الماضية، المدرب قام بإعداد الفريق بشكل جيد للغاية، ونسعى لتنفيذ تعليمات كارتيرون في المباراة".

ويلعب الزمالك بطل الكونفدرالية الإفريقية في 2019 مع الترجي التونسي بطل دروي أبطال إفريقيا في 2019 مباراة السوبر الإفريقي مساء الجمعة أملاً في حصد اللقب القاري.

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وأضاف جنش :"جئنا إلى هنا من أجل الفوز باللقب الإفريقي، نسعى لتنفيذ تعليمات كارتيرون جيداً في المباراة لتحقيق الهدف، وندرك جيداً أننا نواجه فريقاً كبيراً بطلاً لدوري الأبطال مرتين متتاليتين".

وتابع جنش قائلاً :"رأينا استقبال رائع من جماهير الزمالك، لا نعرف ما الذي يتعين علينا قوله بعد ما فعلوه معنا من دعم كبير، اشتقنا للعب في حضور جماهير الزمالك".

وأنهى حارس الزمالك قائلاً :"لجماهير الزمالك تأثير كبير علينا في الملعب، نحتاج إليهم بشدة، واستقبالهم لنا في المطار منحنا حافز كبير من أجل تحقيق الهدف الذي حضرنا لأجله".