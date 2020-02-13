مدرب الترجي: فقدنا لاعبًا للإصابة.. ونفصل بين مواجهة الزمالك بالسوبر والأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد الهواري

صرح مجدي تراوي المدرب العام للترجي التونسي بأن الفريق فقد خدمات لاعب واحد قبل مواجهة الزمالك في كأس السوبر الإفريقي بداعي الإصابة، قائلًا أنهم حذروا اللاعبين من تكرار سيناريو العام الماضي.

وقال تراوي في المؤتمر الصحفي قبل لقاء كأس السوبر المنتظر غدًا الجمعة أن فريقه جاهز للمباراة ويعلم جيدا أن اللقاء صعب أمام منافس قوي.

وتحدث عن خسارة السوبر الإفريقي في العام الماضي أمام الرجاء المغربي بطل الكونفدرالية آنذاك، قال تراوي: "لم يحالفنا الحظ في العام الماضي أمام الرجاء ولكن هذا الموسم الأمر سيكون مختلفا."

وتابع: "سنخوض المباراة غدا أمام فريق محترم للغاية ولكننا نسعى للتتويج باللقب، المباريات بين الفرق التونسية والمصرية تكون بمثابة ديربي مثير دائما ونسعى لتقديم مباراة قوية."

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وأوضح رأيه في الدعم الجماهير للفريق، قائلًا: "جماهير الترجي دوما ما تساند الفريق وهذا يشعرهم بالسعادة مشددا على أن فريقه يسعى لحصد اللقب وإهدائه للجماهير."

واستطرد متحدثًا عن الغيابات: "عبد القادر بدران تأكد غيابه بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال لقاء الدوري وأتمنى أن يكون الجميع في حالة جيدة."

وعن رأيه في مواجهة الزمالك ثلاث مرات فى شهر واحد، قال: "طبيعة المواجهة غدا تختلف عن نظيرتها في دوري أبطال إفريقيا.. نركز الآن على مباراة الغد ثم سيكون لدينا الوقت للتحضير جيدا قبل مواجهة دوري الأبطال."

واختتم حديثه قائلًا: "الجهاز الفني للترجي حذر اللاعبين من تكرار سيناريو الموسم الماضي أمام الرجاء مشددا على أن الترجي دائما يلعب تحت الضغط نظرا لكونه فريقا كبيرا."