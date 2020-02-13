لاعب الترجي: فرجاني صديقنا.. والسوبر الأفريقي ينقصنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد الهواري:

قال إيهاب المباركي، لاعب فريق الترجي التونسي، إن فرجاني ساسي، لاعب الزمالك صديقهم ولكنه الآن بالنسبة لهم في فريق منافس يسعون لتقديم مباراة قوية أمامه.

ومن المقرر أن يلتقي الترجي نظيره الزمالك في السادسة من مساء يوم الغد الجمعة في كأس السوبر الأفريقي.

المباركي، أضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:"استعددنا جيدًا فنحتاج للتتويج بالسوبر الإفريقي هو مهم للغاية والوحيد الذي ينقص مجموعة اللاعبين المتواجدين حاليا في الترجي".

وأتم لاعب الترجي حديثه بالتشديد على جاهزية فريقه لمباراة الزمالك يوم غد للتتويج باللقب.