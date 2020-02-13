استمرار غياب رمضان وانضمام بادجي.. الأهلي يُعلن قائمته للمصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي:

أعلن السويسري رينيه فاير، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، عصر اليوم الخميس، القائمة التي ستدخل معسكرًا مغلقًا الليلة، استعدادًا لمواجهة المصري غدًا بالإسكندرية، ضمن منافسات بطولة الدوري.

وضمت القائمة كلاً من:

محمود متولي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومروان محسن، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وعلي لطفي، وحسين الشحات، وأليو ديانج، ومحمد الشناوي، وعمرو السولية، وأليو بادجي، ومحمد مجدي "أفشة"، وعلي معلول، وأحمد الشيخ، وأحمد فتحي، ومحمود عبدالمنعم "كهربا"، وجونيور أجايي، وجيرالدو، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة جمعهم من 14 مباراة، بينما يحتل المصري المركز العاشر برصيد 20 نقة جمعهم من 15 مباراة.