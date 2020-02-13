نتائج منافسات الجولة التاسعة بدوري المحترفين لليد

أقيمت اليوم الخميس منافسات الجولة التاسعة بدوري المحترفين رجال لكرة اليد للموسم الجاري.

وأسفرت المواجهات عن النتائج التالية. ..

فوز الأهلى على سموحة بنتيجه 20/35 فوز الأوليمبى على البنك الأهلى بنتيجه 18/19 فوز الجيش على سبورتنج بنتيجه 24/26 .

فوز الزمالك على هليوبلس بنتيجه 29/31 .

ويواصل فريق الزمالك تصدره لترتيب دوري المحترفين لكرة اليد رجال حتى الجولة التاسعة من المسابقة برصيد 27 نقطة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري..

1- الزمالك برصيد 27 نقطة. 2- الأهلي برصيد 23 نقطة. 3- طلائع الجيش برصيد 22 نقطة. 4- هليوبوليس برصيد 19 نقطة. 5- سبورتنج برصيد 16 نقطة. 6- الاوليمبي برصيد 15 نقطة. 7- سموحة برصيد 11 نقطة. 8- البنك الأهلي برصيد 9 نقاط.

بنتيجه 24/26 .فوز الزمالك على هليوبلس بنتيجه 29/31 .ويواصل فريق الزمالك تصدره لترتيب دوري المحترفين لكرة اليد رجال حتى الجولة التاسعة من المسابقة برصيد 27 نقطة.وفيما يلي جدول ترتيب الدوري..1- الزمالك برصيد 27 نقطة. 2- الأهلي برصيد 23 نقطة. 3- طلائع الجيش برصيد 22 نقطة. 4- هليوبوليس برصيد 19 نقطة. 5- سبورتنج برصيد 16 نقطة. 6- الاوليمبي برصيد 15 نقطة. 7- سموحة برصيد 11 نقطة. 8- البنك الأهلي برصيد 9 نقاط.

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