جتش يقترب من الإنضمام إلى قائمة الزمالك في السوبر الإفريقي

اقترب محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق الكروي الأول بالزمالك، من الإنضمام إلى قائمة مباراة السوبر الإفريقي فى أول ظهور له بعدالعوده من الإصابة التي دامت ثمانية أشهر .
ويتوقع أن يتواجد جنش على مقاعد البدلاء خلال اللقاء.
ويلتقي الزمالك نظيره الترجي التونسي على لقب السوبر الإفريقي مساء الغد على ملعب نادي الغرافة بالدوحة.
ويخوض الترجي اللقاء بصفته بطلاً لدوري أبطال إفريقيا، فيما يشارك الزمالك بعد حصوله على لقب الكونفدرالية.
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