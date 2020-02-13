قطاع البراعم بالإسماعيلي: جيل الدراويش الحالي سيكون الأفضل في مصر

أعرب وليد مهدي نائب رئيس قطاع البراعم بالنادي الإسماعيلي عن سعادته بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والذي يضم العديد من العناصر الصغيرة المميزة.
وقال مهدي في تصريحات لـ"الوفد": أن جيل الإسماعيلي الحالي وخاصة الصاعدين حديثاً سيكون الأفضل في مصر الفترة القادمة نظراً لأدائهم الجيد
وأكد مهدي ان قطاع البراعم والناشئين بالاسماعيلي مازال لديه العديد من العناصر المميزة القادرين علي تمثيل مصر قادماً.
وعن البطولة العربية اختتم مهدي قائلاً أن لاعبي الدراويش علي قدر المسؤولية وقادرين على التأهل لنهائي البطولة علي حساب الرجاء المغربي الذي يعد ضمن أقوى المرشحين بالتتويج بالبطولة.
ومن المقرر أن يواجه الدراويش نظيره الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي البطولة العربية والمقرر لها أن تقام يوم الأحد القادم على ملعب إسماعيلية.
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