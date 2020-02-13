التشكيل المتوقع للترجي التونسي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي

نشر نادي الترجي التونسي مساء اليوم الخميس، التشكيل المتوقع للفريق لمواجهة الزمالك ، في المباراة التي تجمع بينهما مساء غدا الجمعة في مباراة نهائي السوبر الإفريقي والمقامة بمدينة الدوحة بقطر.
ونشر الحساب الرسمي للترجي التونسي تغريده له عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر عن التشكيل
وجاء التشكيل كالتالي:-
في حراسة المرمي: معز بن شريفية.
الدفاع: محمد علي اليعقوبي – خليل شمام – سامح الدربالي – إلياس الشتي.
الوسط: فوسيني كوليبالي – كوامي بونسو – عبدالرؤوف بن غيث.
الهجوم: حمدو الهوني – بلال بن ساحه – إبراهيما واتارا.
ويلتقي الترجي التونسي مع الزمالك المصري في ثلاث لقاءات خلال ال 22 يوم المقبلة ، أولهما لقاء الغد في السوبر الإفريقي، والثانية في أواخر فبراير الجاري قي ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، والثالثة في أوائل مارس بلقاء العوده من نفس الدور بالبطولة.
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