كارتيرون يرفض الإعلان عن التشكيل الأقرب للزمالك أمام الترجي

رفض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الكشف عن تشكيل الزمالك الأقرب أمام الترجي التونسي.

وأكد كارتيرون أن الإعلان الرسمي سيكون قبل اللقاء بساعتين.

ويلتقي الفريقان غداً على ملعب نادي الغرافة في الدوحة، على لقب كأس السوبر الإفريقي.

ويخوض الزمالك المباراة بصفته بطلاً للكونفدرالية، ويشارك الترجي بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا للموسم الثاني على التوالي. التونسي.وأكد كارتيرون أن الإعلان الرسمي سيكون قبل اللقاء بساعتين.ويلتقي الفريقان غداً على ملعب نادي الغرافة في الدوحة، على لقب كأس السوبر الإفريقي.ويخوض الزمالك المباراة بصفته بطلاً للكونفدرالية، ويشارك الترجي بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا للموسم الثاني على التوالي.

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