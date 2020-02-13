مدرب باريس سان جيرمان ضمن قائمة اهتمامات مانشستر يونايتد

أصبح توماس توخيل، المدير الفني الحالي لباريس سان جيرمان الفرنسي، بديلًا محتمل لتولى القيادة الفنية في مانشستر يونايتد في حالة رحيل أولى جونار سولسكاير، بحسب ما أكدته تقارير صحفية فرنسية.

حيث نال المدرب الألماني توخيل على إعجاب المسئولين في مانشستر يونايتد، بحيث يأملون في أن يتولى مقعد المدير الفني خلفية سولسكاير.

وبحسب موقع "Le10 Sport" فأن "الشياطين الحمر" يقدرون بصمته الفنية التي وضعها في باريس سان جيرمان خاصة الموسم الحالي.

التقارير تشير أيضًا إلى أن برشلونة وبايرن ميونيخ يراقبون توماس توخيل ليكون المدير الفني في وقت قريب.

لكن يبقي الثنائي ماورويسيو بوكيتينيو وماسيمليانو أليجري، الأكثر قربًا من مانشستر يونايتد في ظل عدم ارتباطهما بنادي في الوقت الآني.

بوكيتينيو تمت إقالته من توتنهام في بداية الموسم بعد خمس سنوات قاضها في شمال لندن، أما أليجري فرحل في الصيف عن يوفنتوس، بعدما توج بخمس ألقاب للدوري الإيطالي.



والجدير بالذكر فأن المدرب الأرجنتيني بوكيتينيو قد كشف عن رغبته في العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مرة أخرى، حيث أفصح في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت" العالمية "للأمانة أحب أن اعمل

وأكمل "سيكون هذا أمر صعبًا أعلم ذلك لكن في الوقت الحالي عليك أن تنتظر ثم ترى ماذا سيحدث".وأوضح بقوله "هذا وقت التعافي لتفكر مع نفسك ثم تستعد لكن كرة القدم تساعد أحيانًا وتحتاج لأن تكون مستعدًا".وألمح "أنا مستعد وسانتظر لتحديات جديدة لدي الإيمان والثقة في أن التجربة المقبلة ستكون مذهلة".أما الإيطالي أليجري فقد أكدت تقارير أنه قريبًا من نادي إنجليزي كبير، ويرجح أنه يونايتد، حيث أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ينتظر من أجل العودة للتدريب في ملعب أولد ترافورد.